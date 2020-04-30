Суд залишив під вартою ексголову МЗС Кожару

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, якого підозрюють у вбивстві, з альтернативою внесення застави у розмірі понад 14 млн грн, передає кореспондент УНН.

Так, суд ухвалив відмовити захисту в зміні запобіжного заходу в інтересах Кожари.

Нагадаємо, суд застосував до Кожари запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 14 млн 83 тисячі 400 грн до 25 травня.

Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва взяв під варту колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, якого затримали за підозрою у вбивстві, з альтернативою внесення застави у розмірі понад 14 млн грн.

Нагадаємо, колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві.

Зазначимо, у ніч на 22 лютого в домі Леоніда Кожари був знайдений труп громадянина Старицького з вогнепальним пораненням, скоєним із нагородної зброї власника будинку.

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