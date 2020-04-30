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Суд оставил под стражей экс-главу МИД Кожару

Суд оставил под стражей экс-главу МИД Кожару

Киев  •  УНН

 • 22569 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве, с альтернативой внесения залога в размере более 14 млн грн, передает корреспондент УНН.

Так, суд постановил отказать защите в изменении меры пресечения в интересах Кожара.

Напомним, суд применил к Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 14 млн 83 тысячи 400 грн до 25 мая.

Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева взял под стражу бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, задержанного по подозрению в убийстве, с альтернативой внесения залога в размере более 14 млн грн.

Напомним, бывшего министра иностранных дел Украины Леонид Кожара задержали по подозрению в убийстве.

Отметим, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был обнаружен труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным с наградного оружия владельца дома.

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