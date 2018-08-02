Суд викликав Януковича на 16 серпня для участі в дебатах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Оболонський районний суд Києва викликав екс-президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді, на судові засідання, які відбудуться 16 і 17 серпня, коли планується провести судові дебати. Про це йдеться у повістці, опублікованій на офіційному сайті суду, передає УНН.
“Оболонський районний суд Києва викликає вас як обвинуваченого на 10:00 16 серпня і 10:00 17 серпня...”, — сказано у повістці.
Документ підписаний головуючим у справі Януковича суддею Владиславом Дев’ятком.
Нагадаємо, суд доручив Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Києві призначити нового адвоката для захисту інтересів Януковича і переніс розгляд справи на 16 серпня.
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.