Суд вызвал Януковича на 16 августа для участия в дебатах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Оболонский районный суд Киева вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, на судебные заседания, которые состоятся 16 и 17 августа, когда планируется провести судебные дебаты. Об этом говорится в повестке, опубликованной на официальном сайте суда, передает УНН.
"Оболонский районный суд Киева вызывает вас в качестве обвиняемого на 10:00 16 августа и 10:00 17 августа ...", - сказано в повестке.
Документ подписан председательствующим по делу Януковича судьей Владислав Девятко.
Напомним, суд поручил Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить нового адвоката для защиты интересов Януковича и перенес рассмотрение дела на 16 августа.
Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.