Суд вызвал Януковича на 16 августа для участия в дебатах

"Оболонский районный суд Киева вызывает вас в качестве обвиняемого на 10:00 16 августа и 10:00 17 августа ...", - сказано в повестке.

Документ подписан председательствующим по делу Януковича судьей Владислав Девятко.

Напомним, суд поручил Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить нового адвоката для защиты интересов Януковича и перенес рассмотрение дела на 16 августа.

Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.