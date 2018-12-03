Суд сьогодні розглядатиме клопотання про арешт Продана
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Солом’янський районний суд Києва сьогодні розглядатиме клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому в.о. голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану, передає УНН.
У прес-службі суду повідомляли, що засідання суду заплановане на 14:30 3 грудня.
Нагадаємо, САП просить суд обрати для колишнього в.о. голови ДФС Мирослава Продана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 89 млн грн застави.
26 листопада співробітники Служби безпеки України вранці зустріли в аеропорту “Бориспіль” колишнього в.о. голови ДФС Мирослава Продана, який прилетів з Німеччини, і вручили йому повістку на допит на 30 листопада. Продан під час допиту 30 листопада відмовився свідчити.
САП склала повідомлення про підозру колишньому в.о. голови ДФС Мирославу Продану у незаконному збагаченні.
Зокрема, його підозрюють у тому, що він, будучи ще заступником голови ДФС, набув у власність понад 89 млн грн, за які придбав дві квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки у Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу загальною вартістю 3,4 млн грн.