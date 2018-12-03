Суд сегодня рассмотрит ходатайство об аресте Продана
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева сегодня рассмотрит ходатайство о применении меры пресечения бывшему и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, передает УНН.
В пресс-службе суда сообщали, что заседание суда запланировано на 14:30 3 декабря.
Напомним, САП просит суд избрать для бывшего и.о. председателя ГФС Мирослава Продана меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 89 млн грн залога.
26 ноября сотрудники Службы безопасности Украины утром встретили в аэропорту "Борисполь" бывшего и.о. председателя ГФС Мирослава Продана, который прилетел из Германии, и вручили ему повестку на допрос на 30 ноября. Продан во время допроса 30 ноября отказался свидетельствовать.
САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя ГФС Мирославу Продану в незаконном обогащении.
В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса общей стоимостью 3,4 млн грн.