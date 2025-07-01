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Суд оголосить рішення щодо відсторонення Чернишова від посади завтра

Київ • УНН

 • 451 перегляди

Вищий антикорупційний суд оголосить рішення щодо відсторонення віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова 2 липня. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.

Суд оголосить рішення щодо відсторонення Чернишова від посади завтра

Вищий антикорупційний суд оголосить рішення про клопотання щодо відсторонення від посади віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб, у середу, 2 липня, передає УНН.

Суд видаляється до нарадчої кімнати для винесення рішення, оголошення ухвали суду відбудеться завтра о 12 годині 

- сказав суддя.

Доповнення

Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про відсторонення з посади віцепрем’єр-міністра–міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Сторона обвинувачення клопоче про тимчасове відсторонення віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова від посади на два місяці через ризики знищення доказів та впливу на свідків. Водночас захист і сам посадовець наполягають на відмові від цієї ініціативи, аргументуючи це можливим негативним впливом на роботу Міністерства національної єдності та уряду.

Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. За версією слідства, він сприяв передачі земельної ділянки в Києві одному зі столичних забудовників за заниженою ціною в обмін на знижки на квартири для себе та визначених ним осіб.

Суд обрав йому запобіжний захід – застава у 120 мільйонів гривень.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Чернишов Олексій Михайлович
Київ
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