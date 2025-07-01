Суд объявит решение об отстранении Чернышова от должности завтра

Высший антикоррупционный суд огласит решение по ходатайству об отстранении от должности вице-премьер-министра – министра национального единства Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц, в среду, 2 июля, передает УНН.

Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения, оглашение определения суда состоится завтра в 12 часов - сказал судья.

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Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об отстранении от должности вице-премьер-министра – министра национального единства Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Сторона обвинения ходатайствует о временном отстранении вице-премьер-министра Алексея Чернышова от должности на два месяца из-за рисков уничтожения доказательств и влияния на свидетелей. В то же время защита и сам чиновник настаивают на отказе от этой инициативы, аргументируя это возможным негативным влиянием на работу Министерства национального единства и правительства.

Алексея Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. По версии следствия, он способствовал передаче земельного участка в Киеве одному из столичных застройщиков по заниженной цене в обмен на скидки на квартиры для себя и определенных им лиц.

Суд избрал ему меру пресечения – залог в 120 миллионов гривен.