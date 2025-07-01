Обвинувачення просить ВАКС відсторонити Чернишова від посади на два місяці

Сторона обвинувачення клопоче про тимчасове відсторонення віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова від посади на два місяці через ризики знищення доказів та впливу на свідків. Водночас захист і сам посадовець наполягають на відмові від цієї ініціативи, аргументуючи це можливим негативним впливом на роботу Міністерства національної єдності та уряду, передає кореспондент УНН.

Клопочу відсторонити підозрюваного Чернишова Олексія Михайловича від займаної посади віцепрем'єр міністра України, міністра національної єдності України строком на 2 місяці - заявила сторона обвинувачення.

Сторона обвинувачення аргументує клопотання тим, що Чернишов, пере-буваючи на посаді, "може намагатися знищити або спотворити документи та речі, важливі для розслідування", а також перешкоджати їх вилученню й "чинити тиск на свідків".

Натомість захист та сам віцепрем’єр наполягають на відхиленні цього про-хання, зазначаючи, що відсторонення негативно вплине на роботу Міністерства національної єдності й Кабінету міністрів.

Ми повністю не погоджуємося з даним клопотанням і вважаємо, що в його задоволенні необхідно відмовити з наступних підстав - заявив адвокат посадовця.

Адвокат зачитав на засіданні лист, підписаний Кабміном про те, що відсу-тність Чернишова на посаді може негативно відображатися на роботі Міністерства національної єдності та уряду.

Своєю чергою суд, в обличчі судді, натякнув стороні захисту на спробу тиску на суд шляхом пред'явлення листа з "таким поважним підписантом", але не передбачений судовим процесом.

Раніше УНН писав, що 1 липня Вищий антикорупційний суд розпочав роз-гляд клопотання про відсторонення з посади віцепрем’єр-міністра–міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.