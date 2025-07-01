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Обвинение просит ВАКС отстранить Чернышова от должности на два месяца

Киев • УНН

 • 351 просмотра

Прокуратура хочет отстранить вице-премьер-министра Алексея Чернышова от должности на два месяца по подозрению во взяточничестве. Защита возражает, ссылаясь на негативное влияние на работу министерства.

Обвинение просит ВАКС отстранить Чернышова от должности на два месяца

Сторона обвинения ходатайствует о временном отстранении вице-премьер-министра Алексея Чернышова от должности на два месяца из-за рисков уничтожения доказательств и влияния на свидетелей. В то же время защита и сам чиновник настаивают на отказе от этой инициативы, аргументируя это возможным негативным влиянием на работу Министерства национального единства и правительства, передает корреспондент УНН.

Ходатайствую отстранить подозреваемого Чернышова Алексея Михайловича от занимаемой должности вице-премьер-министра Украины, министра национального единства Украины сроком на 2 месяца 

- заявила сторона обвинения.

Сторона обвинения аргументирует ходатайство тем, что Чернышов, находясь в должности, "может пытаться уничтожить или исказить документы и вещи, важные для расследования", а также препятствовать их изъятию и "оказывать давление на свидетелей".

Защита и сам вице-премьер настаивают на отклонении этого прошения, отмечая, что отстранение негативно повлияет на работу Министерства национального единства и Кабинета министров.

Мы полностью не согласны с данным ходатайством и считаем, что в его удовлетворении необходимо отказать по следующим основаниям 

- заявил адвокат должностного лица.

Адвокат зачитал на заседании письмо, подписанное Кабмином о том, что отсутствие Чернышова на должности может негативно отразиться на работе Министерства национального единства и правительства.

В свою очередь суд, в лице судьи, намекнул стороне защиты на попытку давления на суд путем предъявления письма с "таким уважаемым подписантом", но не предусмотренного судебным процессом.

Ранее УНН писал, что 1 июля Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об отстранении с должности вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаКриминал и ЧП
Алексей Чернышов
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