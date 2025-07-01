Обвинение просит ВАКС отстранить Чернышова от должности на два месяца

Сторона обвинения ходатайствует о временном отстранении вице-премьер-министра Алексея Чернышова от должности на два месяца из-за рисков уничтожения доказательств и влияния на свидетелей. В то же время защита и сам чиновник настаивают на отказе от этой инициативы, аргументируя это возможным негативным влиянием на работу Министерства национального единства и правительства, передает корреспондент УНН.

Ходатайствую отстранить подозреваемого Чернышова Алексея Михайловича от занимаемой должности вице-премьер-министра Украины, министра национального единства Украины сроком на 2 месяца - заявила сторона обвинения.

Сторона обвинения аргументирует ходатайство тем, что Чернышов, находясь в должности, "может пытаться уничтожить или исказить документы и вещи, важные для расследования", а также препятствовать их изъятию и "оказывать давление на свидетелей".

Защита и сам вице-премьер настаивают на отклонении этого прошения, отмечая, что отстранение негативно повлияет на работу Министерства национального единства и Кабинета министров.

Мы полностью не согласны с данным ходатайством и считаем, что в его удовлетворении необходимо отказать по следующим основаниям - заявил адвокат должностного лица.

Адвокат зачитал на заседании письмо, подписанное Кабмином о том, что отсутствие Чернышова на должности может негативно отразиться на работе Министерства национального единства и правительства.

В свою очередь суд, в лице судьи, намекнул стороне защиты на попытку давления на суд путем предъявления письма с "таким уважаемым подписантом", но не предусмотренного судебным процессом.

Ранее УНН писал, что 1 июля Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об отстранении с должности вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.