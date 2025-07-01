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Віцепремʼєр Чернишов зʼявився до суду, де його можуть відсторонити від посади

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Сьогодні ВАКС розпочав розгляд питання відсторонення віцепрем’єра Олексія Чернишова, підозрюваного у зловживанні владою та отриманні хабара. Йому обрали заставу у 120 мільйонів гривень, яка досі не внесена.

Віцепремʼєр Чернишов зʼявився до суду, де його можуть відсторонити від посади

Сьогодні, 1 липня, Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про відсторонення з посади віцепрем’єр-міністра–міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб, передає УНН.

Деталі

Олексій Чернишов зʼявився у суді на розгляд клопотання про відсторонення його від посади.

Доповнення

Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. За версією слідства, він сприяв передачі земельної ділянки в Києві одному зі столичних забудовників за заниженою ціною в обмін на знижки на квартири для себе та визначених ним осіб.

Суд обрав йому запобіжний захід – застава у 120 мільйонів гривень. Кореспондент Радіо Свобода передає, що за словами адвокатів Чернишова, цю суму він наразі не вніс. Сторона захисту заявила, що "робота триває".

Чернишов заявив, що вважає розмір застави занадто великим, але буде шукати можливості її сплатити27.06.25, 19:59 • 3201 перегляд

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоПолітикаКримінал та НП
Чернишов Олексій Михайлович
Київ
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