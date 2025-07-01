Вице-премьер Чернышов явился в суд, где его могут отстранить от должности

Сегодня, 1 июля, Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об отстранении от должности вице-премьер-министра – министра национальной единства Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц, передает УНН.

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Алексей Чернышов явился в суд на рассмотрение ходатайства об отстранении его от должности.

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Алексея Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. По версии следствия, он способствовал передаче земельного участка в Киеве одному из столичных застройщиков по заниженной цене в обмен на скидки на квартиры для себя и определенных им лиц.

Суд избрал ему меру пресечения – залог в 120 миллионов гривен. Корреспондент Радио Свобода передает, что по словам адвокатов Чернышова, эту сумму он пока не внес. Сторона защиты заявила, что "работа продолжается".

Чернышов заявил, что считает размер залога слишком большим, но будет искать возможности его оплатить