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Вице-премьер Чернышов явился в суд, где его могут отстранить от должности

Киев • УНН

 • 193 просмотра

Сегодня ВАКС начал рассмотрение вопроса отстранения вице-премьера Алексея Чернышова, подозреваемого в злоупотреблении властью и получении взятки. Ему избрали залог в 120 миллионов гривен, который до сих пор не внесен.

Вице-премьер Чернышов явился в суд, где его могут отстранить от должности

Сегодня, 1 июля, Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об отстранении от должности вице-премьер-министра – министра национальной единства Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц, передает УНН.

Подробности

Алексей Чернышов явился в суд на рассмотрение ходатайства об отстранении его от должности.

Дополнение

Алексея Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. По версии следствия, он способствовал передаче земельного участка в Киеве одному из столичных застройщиков по заниженной цене в обмен на скидки на квартиры для себя и определенных им лиц.

Суд избрал ему меру пресечения – залог в 120 миллионов гривен. Корреспондент Радио Свобода передает, что по словам адвокатов Чернышова, эту сумму он пока не внес. Сторона защиты заявила, что "работа продолжается".

Чернышов заявил, что считает размер залога слишком большим, но будет искать возможности его оплатить27.06.25, 19:59 • 3199 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществополитикаКриминал и ЧП
Алексей Чернышов
Киев
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