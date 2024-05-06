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Столичний вчитель назвав хлопчика-переселенця сепаратистом: Лубінець звернувся до правоохоронців

Столичний вчитель назвав хлопчика-переселенця сепаратистом: Лубінець звернувся до правоохоронців

Київ • УНН

 • 52579 перегляди

Вчитель київської школи словесно ображав та погрожував дитині-переселенцю, називаючи "сепаратистом". Уповноважений Верховної Ради України з прав людини взяв справу під особистий контроль та вимагав неупередженого розслідування дискримінаційних дій вчителя.

У мережі шириться відео, на якому видно як вчитель фізкультури київської школи називає дитину-переселенця сепаратистом. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінец взяв випадок на особистий контроль, а крім того звернувся до правоохоронних органів з метою якісного й неупередженого розслідування, передає УНН.

Вчитель повинен захищати дитину від насильства, а не вчиняти його! Звернувся до правоохоронних органів з метою якісного й неупередженого розслідування та взяв на особистий контроль справу щодо жорстокого поводження вчителя київської школи з учнем 

- повідомив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що поведінка вчителя, яка зафіксована на відео, містить ознаки кримінального правопорушення – погрози вбивством, нанесення тілесних ушкоджень.

А якщо додати до цього обставини, які обтяжують покарання, – висловлювання, що несуть дискримінаційний характер, можна ймовірно припускати, що порушення вчинили на ґрунті ненависті, і за 161 статтею Кримінального кодексу України дії визначаються, як розпалювання ненависті за ознакою соціального походження та місця проживанням 

- додав він.

Лубінець нагадав, що за безпеку в школі насамперед відповідає його керівництво або ж засновники закладу. Тому також скерував запит до Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації щодо здійснення службової перевірки, відсторонення від роботи вчителя за через ці дії та вжиття заходів реагування. Про результати обов’язково мають повідомити Офіс Омбудсмана.

Контекст

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко поділився на своєму каналі в Telegram відео, на якому вчитель фізкультури київської школи №37 називає дитину-переселенця сепаратистом.

Андрющенко називає цю ситуацію вироком, але не для шкільного вчителя, який звертається до дитини та ображає її, а для профільних міністерств, які мали б краще займатися інтеграцією вимушено переміщених осіб.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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