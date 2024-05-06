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Столичный учитель назвал мальчика-переселенца сепаратистом: Лубинец обратился к правоохранителям
Учитель киевской школы словесно оскорблял и угрожал ребенку-переселенцу, называя его "сепаратистом". Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека взял дело под личный контроль и требовал беспристрастного расследования дискриминационных действий педагога.
В российском смоленске вспыхнул масштабный пожар на кирпичном заводе: очевидцы слышали два взрыва
Мощный пожар вспыхнул на кирпичном заводе в смоленске, россия, после двух глухих взрывов, вызвав обрушение крыши и охватив площадь в 1500 квадратных метров.
Силы обороны контролируют обстановку: Волошин о Часов Яре
Силы обороны контролируют ситуацию вокруг города Часов Яр, активные боевые действия продолжаются днем и ночью, но российская армия не вошла в город, несмотря на пропагандистские заявления.
Оккупанты повторно ударили по объектам энергетики на Сумщине: потребителей призывают экономить
россия снова атаковала энергетические объекты в Сумской области, оставив без электроснабжения 419 700 абонентов в 1 325 населенных пунктах, но энергетики работали 24/7, чтобы восстановить электроснабжение.
В Тисе за сутки обнаружили шестерых погибших, которые пытались незаконно пересечь границу - журналист
В реке Тиса было найдено шесть тел мужчин, которые пытались незаконно пересечь украинскую границу, некоторые из них провели в воде длительное время. Официально ГПСУ сообщили только об одном найденном утопленнике.
ХАМАС согласился на предложение Египта о прекращении огня. В Израиле заявили, что не поддерживают это соглашение
ХАМАС принимает предложение Египта и Катара о прекращении огня, чтобы прекратить войну с Израилем, но Иерусалиме заявили, что не поддерживают соглашение предложенное Каиром.
Зеленский пригласил на Саммит мира лидеров Литвы, Польши, Канады и Эстонии
Президент Зеленский провел международные переговоры и лично пригласил лидеров Литвы, Польши, Эстонии и Канады на предстоящий Глобальный саммит мира в Швейцарии, чтобы заручиться поддержкой украинской мирной формулы и принудить россию к миру.
Министр иностранных дел Польши надеется, что НАТО очертит планы по укреплению безопасности Украины
Министр иностранных дел Польши надеется, что НАТО очертит планы по укреплению безопасности Украины и ее интеграции в Альянс во время предстоящего саммита в Вашингтоне.
Зеленский провел Ставку: говорили о фронте и производстве собственного вооружения
Президент Зеленский провел совещание, на котором обсудил ситуацию на фронте, отечественное производство оружия и укомплектование бригад, отметив необходимость реальной логистики для обеспечения своевременной доставки оружия и боеприпасов от партнеров украинским солдатам.
Биткоин упал ниже 64 тысяч долларов на фоне спекуляций относительно снижения процентных ставок в США
Цена биткоина упала ниже $64 000 из-за нехватки оптимизма инвесторов на фоне спекуляций относительно снижения процентных ставок в США, но осталась в пределах торгового диапазона, который наблюдался в марте и апреле.