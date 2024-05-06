Столичный учитель назвал мальчика-переселенца сепаратистом: Лубинец обратился к правоохранителям

В сети распространяется видео, на котором видно как учитель физкультуры киевской школы называет ребенка-переселенца сепаратистом. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец взял случай на личный контроль, а кроме того обратился в правоохранительные органы с целью качественного и беспристрастного расследования, передает УНН.

Учитель должен защищать ребенка от насилия, а не совершать его! Обратился в правоохранительные органы с целью качественного и беспристрастного расследования и взял на личный контроль дело о жестоком обращении учителя киевской школы с учеником - сообщил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что поведение учителя, которое зафиксировано на видео, содержит признаки уголовного преступления - угрозы убийством, нанесение телесных повреждений.

А если добавить к этому обстоятельства, отягчающие наказание, - высказывания, несущие дискриминационный характер, можно вероятно предполагать, что нарушение совершили на почве ненависти, и по 161 статье Уголовного кодекса Украины действия определяются, как разжигание ненависти по признаку социального происхождения и места жительства - добавил он.

Лубинец напомнил, что за безопасность в школе прежде всего отвечает его руководство или учредители заведения. Поэтому также направил запрос в Голосеевскую районную в городе Киеве государственную администрацию по осуществлению служебной проверки, отстранению от работы учителя за эти действия и принятию мер реагирования. О результатах обязательно должны сообщить Офис Омбудсмена.

Контекст

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко поделился на своем канале в Telegram видео, на котором учитель физкультуры киевской школы №37 называет ребенка-переселенца сепаратистом.

Андрющенко называет эту ситуацию приговором, но не для школьного учителя, который обращается к ребенку и оскорбляет его, а для профильных министерств, которые должны были бы лучше заниматься интеграцией вынужденно перемещенных лиц.