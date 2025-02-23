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15 березня, 19:03 • 125035 перегляди

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Стефанчук: Україна активно працює над кластерною підготовкою для вступу до ЄС

Стефанчук: Україна активно працює над кластерною підготовкою для вступу до ЄС

Київ • УНН

 • 16413 перегляди

Україна вперше в історії ЄС включила парламент як переговорника у процесі вступу. Верховна Рада активно працює над підготовкою кластерів та є частиною переговорних груп з євроінтеграції.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив важливість роботи України в межах кластерів у переговорах щодо вступу до Європейського Союзу. Це є результатом активної законотворчої діяльності, завдяки якій Україна отримала можливість розпочати офіційні переговори з ЄС.

Про це він заявив під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Деталі

Ми цього року прийняли величезну кількість законодавчих актів і результатом такої активної діяльності Верховної Ради України стало насамперед те, що Україна мала можливість відкрити перемовини. Україна почала свою роботу вже в межах підготовки до кластерів

- заявив Стефанчук.

Він наголосив, що всі гілки влади — президент, парламент і уряд — працюють спільно, щоб забезпечити якнайшвидшу євроінтеграцію України.

Ми працюємо активно парламентом в частині того, що ми є членами переговорних груп по тих чи інших кластерах. Вперше за сім хвиль розширення Європейського Союзу парламент включений як переговорник. І безперечно це спрощує суттєво подальше проходження цих законодавчих актів в залі парламенту, тому що представники парламенту є членами переговорних груп і вони вже чітко формують вимоги українського парламенту до тих чи інших законодавчих актів

- зазначив голова Верховної ради.

Нагадаємо

69% українців підтримують вступ до ЄС, що на 14% більше ніж у лютому 2022 року. Найбільша підтримка серед молоді та жителів західних і центральних областей.

пєсков заявив, що вступ до ЄС є суверенним правом України, і росія не буде цьому перешкоджати. 

Зеленський провів телефонні розмови з чотирма європейськими лідерами. В ОП повідомили деталі22.02.25, 19:43 • 41275 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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