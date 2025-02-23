Стефанчук: Україна активно працює над кластерною підготовкою для вступу до ЄС
Київ • УНН
Україна вперше в історії ЄС включила парламент як переговорника у процесі вступу. Верховна Рада активно працює над підготовкою кластерів та є частиною переговорних груп з євроінтеграції.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив важливість роботи України в межах кластерів у переговорах щодо вступу до Європейського Союзу. Це є результатом активної законотворчої діяльності, завдяки якій Україна отримала можливість розпочати офіційні переговори з ЄС.
Про це він заявив під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.
Деталі
Ми цього року прийняли величезну кількість законодавчих актів і результатом такої активної діяльності Верховної Ради України стало насамперед те, що Україна мала можливість відкрити перемовини. Україна почала свою роботу вже в межах підготовки до кластерів
Він наголосив, що всі гілки влади — президент, парламент і уряд — працюють спільно, щоб забезпечити якнайшвидшу євроінтеграцію України.
Ми працюємо активно парламентом в частині того, що ми є членами переговорних груп по тих чи інших кластерах. Вперше за сім хвиль розширення Європейського Союзу парламент включений як переговорник. І безперечно це спрощує суттєво подальше проходження цих законодавчих актів в залі парламенту, тому що представники парламенту є членами переговорних груп і вони вже чітко формують вимоги українського парламенту до тих чи інших законодавчих актів
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