Стефанчук: Украина активно работает над кластерной подготовкой для вступления в ЕС

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул важность работы Украины в рамках кластеров в переговорах о вступлении в Европейский Союз. Это результат активной законотворческой деятельности, благодаря которой Украина получила возможность начать официальные переговоры с ЕС.

Об этом он заявил во время выступления на форуме «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

Детали

Мы в этом году приняли огромное количество законодательных актов и результатом такой активной деятельности Верховной Рады Украины стало прежде всего то, что Украина имела возможность открыть переговоры. Украина начала свою работу уже в рамках подготовки к кластерам

Он подчеркнул, что все ветви власти - президент, парламент и правительство - работают совместно, чтобы обеспечить скорейшую евроинтеграцию Украины.

Мы работаем активно парламентом в части того, что мы являемся членами переговорных групп по тем или иным кластерам. Впервые за семь волн расширения Европейского Союза парламент включен как переговорщик. И бесспорно это упрощает существенно дальнейшее прохождение этих законодательных актов в зале парламента, потому что представители парламента являются членами переговорных групп и они уже четко формируют требования украинского парламента к тем или иным законодательным актам