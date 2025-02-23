Стефанчук: Украина активно работает над кластерной подготовкой для вступления в ЕС
Киев • УНН
Украина впервые в истории ЕС включила парламент как переговорщика в процессе вступления. Верховная Рада активно работает над подготовкой кластеров и является частью переговорных групп по евроинтеграции.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул важность работы Украины в рамках кластеров в переговорах о вступлении в Европейский Союз. Это результат активной законотворческой деятельности, благодаря которой Украина получила возможность начать официальные переговоры с ЕС.
Об этом он заявил во время выступления на форуме «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.
Детали
Мы в этом году приняли огромное количество законодательных актов и результатом такой активной деятельности Верховной Рады Украины стало прежде всего то, что Украина имела возможность открыть переговоры. Украина начала свою работу уже в рамках подготовки к кластерам
Он подчеркнул, что все ветви власти - президент, парламент и правительство - работают совместно, чтобы обеспечить скорейшую евроинтеграцию Украины.
Мы работаем активно парламентом в части того, что мы являемся членами переговорных групп по тем или иным кластерам. Впервые за семь волн расширения Европейского Союза парламент включен как переговорщик. И бесспорно это упрощает существенно дальнейшее прохождение этих законодательных актов в зале парламента, потому что представители парламента являются членами переговорных групп и они уже четко формируют требования украинского парламента к тем или иным законодательным актам
Напомним,
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