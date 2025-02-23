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Стефанчук: Украина активно работает над кластерной подготовкой для вступления в ЕС

Стефанчук: Украина активно работает над кластерной подготовкой для вступления в ЕС

Киев  •  УНН

 • 1639 просмотра

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Украина впервые в истории ЕС включила парламент как переговорщика в процессе вступления. Верховная Рада активно работает над подготовкой кластеров и является частью переговорных групп по евроинтеграции.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул важность работы Украины в рамках кластеров в переговорах о вступлении в Европейский Союз. Это результат активной законотворческой деятельности, благодаря которой Украина получила возможность начать официальные переговоры с ЕС.

Об этом он заявил во время выступления на форуме «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

Детали

Мы в этом году приняли огромное количество законодательных актов и результатом такой активной деятельности Верховной Рады Украины стало прежде всего то, что Украина имела возможность открыть переговоры. Украина начала свою работу уже в рамках подготовки к кластерам

- заявил Стефанчук.

Он подчеркнул, что все ветви власти - президент, парламент и правительство - работают совместно, чтобы обеспечить скорейшую евроинтеграцию Украины.

Мы работаем активно парламентом в части того, что мы являемся членами переговорных групп по тем или иным кластерам. Впервые за семь волн расширения Европейского Союза парламент включен как переговорщик. И бесспорно это упрощает существенно дальнейшее прохождение этих законодательных актов в зале парламента, потому что представители парламента являются членами переговорных групп и они уже четко формируют требования украинского парламента к тем или иным законодательным актам

- отметил председатель Верховной рады.

Напомним,

69% украинцев поддерживают вступление в ЕС, что на 14% больше чем в феврале 2022 года. Наибольшая поддержка среди молодежи и жителей западных и центральных областей.

песков заявил, что вступление в ЕС является суверенным правом Украины, и россия не будет этому препятствовать. 

Зеленский провел телефонные разговоры с четырьмя европейскими лидерами. В ОП сообщили детали22.02.25, 19:43 • 34632 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
verkhovna-radaВерховная Рада
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ruslan-stefanchukРуслан Стефанчук
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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