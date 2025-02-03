Стармер запропонує Європі взяти на себе більше відповідальності за оборону - Bloomberg

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер під час візиту до Брюсселя, 3 лютого, на неформальне засідання Європейської ради, хоче закликти лідерів ЕС узяти на себе більшу частину відповідальності за оборону і безпеку континенту від зростаючих загроз з боку рф, а також продовжувати надавати військову підтримку Україні. Проце повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер закликатиме європейські країни активізуватись і взяти на себе більшу частку відповідальності за оборону та безпеку, оскільки війна Росії в Україні наближається до кінця третього року.

Під час візиту до Брюсселя в понеділок на неформальне засідання Європейської ради Стармер закликатиме лідерів взяти на себе більший тягар із захисту континенту від посилення загроз з боку Москви. Він також закликатиме блок підтримувати військову підтримку України, йдеться в заяві його офісу.

Нагадаємо

16 січня Кір Стармер під час візиту до Києва наголосив на важливості забезпечення сильної позиції України. Британський прем'єр провів сьому зустріч із Зеленським для підписання договору про "100-річне партнерство".