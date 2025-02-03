Стармер предложит Европе взять на себя больше ответственности за оборону - Bloomberg
Киев • УНН
Британский премьер Кир Стармер планирует обратиться к лидерам ЕС относительно усиления их роли в обороне Европы. На встрече в Брюсселе он также обсудит продолжение военной поддержки Украины.
Премьер-министр Британии Кир Стармер во время визита в Брюссель, 3 февраля, на неформальное заседание Европейского совета, хочет призвать лидеров ЕС взять на себя большую часть ответственности за оборону и безопасность континента от растущих угроз со стороны рф, а также продолжать оказывать военную поддержку Украине. Проце сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер будет призывать европейские страны активизироваться и взять на себя большую долю ответственности за оборону и безопасность, поскольку война России в Украине приближается к концу третьего года.
Во время визита в Брюссель в понедельник на неформальное заседание Европейского совета Стармер будет призывать лидеров взять на себя большее бремя по защите континента от усиления угроз со стороны Москвы. Он также будет призывать блок поддерживать военную поддержку Украины, говорится в заявлении его офиса.
Напомним,
16 января Кир Стармер во время визита в Киев подчеркнул важность обеспечения сильной позиции Украины. Британский премьер провел седьмую встречу с Зеленским для подписания договора о "100-летнем партнерстве".