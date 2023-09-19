Станом на сьогодні 406 населених пунктів в Україні залишається без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Через бойові дії та з інших причин без світла в Україні залишається 406 населених пунктів. Водночас сьогодні є імпорт зі Словаччини та експорт до Словаччини та Молдови. В понеділок, 18 вересня, максимум споживання був на 1,5% вище, ніж у п’ятницю 15 вересня, повідомило стан енергосистеми Укренерго.
Мережі обленерго
Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 406 населених пунктів. Внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів є пошкодження в мережах на Дніпропетровщині, Харківщині, Херсонщині. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.
З технічних причин є знеструмлення споживачів у Чернігівській області, тривають ремонтні роботи.
Споживання
В понеділок, 18 вересня, вечірній максимум споживання був на 1,5% вище, ніж у попередній робочий день – п’ятницю, 15 вересня. А також на 4% вище, ніж у минулий понеділок 11 вересня.
Експорт-імпорт
Сьогодні є імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 790 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 200 МВт.
Експорт сьогодні здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 3840 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 381 МВт.
Виробництво електроенергії
Для збалансування енергосистеми обмежувалась робота генерації з ВДЕ з 12:16 до 13:31 з максимальною потужністю в окремі години 300 МВт. На інших об'єктах генерації триває планова ремонтна кампанія.
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