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По состоянию на сегодня 406 населенных пунктов в Украине остается без света

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Из-за боевых действий и по другим причинам без света в Украине остается 406 населенных пунктов. В то же время сегодня есть импорт из Словакии и экспорт в Словакию и Молдову. В понедельник, 18 сентября, максимум потребления был на 1,5% выше, чем в пятницу 15 сентября, сообщило состояние энергосистемы Укрэнерго.

Сети облэнерго

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 406 населенных пунктов. В результате ракетных и артиллерийских обстрелов есть повреждения в сетях на Днепропетровщине, Харьковщине, Херсонщине. Восстановление питания происходит при ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

По техническим причинам есть обесточивание потребителей в Черниговской области, продолжаются ремонтные работы.

Потребление

В понедельник, 18 сентября, вечерний максимум потребления был на 1,5% выше, чем в предыдущий рабочий день – пятницу, 15 сентября. А также на 4% выше, чем в прошлый понедельник 11 сентября.

Экспорт-импорт

Сегодня есть импорт электроэнергии из Словакии. Общий объем 790 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 200 МВт.

Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 3840 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 381 МВт.

Производство электроэнергии

Для сбалансирования энергосистемы ограничивалась работа генерации из ВИЭ с 12:16 до 13:31 с максимальной мощностью в отдельные часы 300 МВт. На других объектах генерации продолжается плановая ремонтная кампания.

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