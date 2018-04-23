Стало відомо, як змінились зарплати держслужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В рамках реформи державного управління в Україні була запроваджена нова модель оплати праці для державних службовців. Зокрема, було ліквідовано низку надбавок, натомість збільшено основні виплати. Про це йдеться у Звіті про виконання у 2017 році Стратегії реформування державного управління на 2016-2020 рр., опублікованому на “Урядовому порталі”, передає УНН.
“На виконання Закону “Про державну службу” у 2017 році ліквідовано надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук, надбавку за почесне звання “заслужений”, — йдеться у звіті.
Також зазначається, що у період до 2020 року посадові оклади мають повністю замістити стимулюючі виплати та запровадити рівні умови оплати в рамках однієї групи державних службовців.
Крім того, у звіті звернули увагу на те, що згідно з даними незалежного дослідження Центру економічної стратегії “Реформа оплати праці державних службовців” опублікованого в травні 2017 року, Україна має конкурентний рівень заробітних плат держслужбовців на місцевому рівні. На центральному ж рівні, особливо на керівних посадах, розмір заробітної плати на держслужбі значно нижчий, ніж у приватному секторі.
“Для того щоб держава стала конкурентним роботодавцем та змогла залучати кращих фахівців, розробляється нова комплексна система оплати праці на 2019 рік. Завданням нової системи стане приведення оплати праці держслужбовців у відповідність з нормами Закону України “Про державну службу”, — наголосили автори звіту.
Нагадаємо, цього року на впровадження реформи державного управління з державного бюджету передбачено 1,5 млрд грн.