Стало відомо, як змінились зарплати держслужбовців

КИЇВ. 23 квітня. УНН. В рамках реформи державного управління в Україні була запроваджена нова модель оплати праці для державних службовців. Зокрема, було ліквідовано низку надбавок, натомість збільшено основні виплати. Про це йдеться у Звіті про виконання у 2017 році Стратегії реформування державного управління на 2016-2020 рр., опублікованому на “Урядовому порталі”, передає УНН.