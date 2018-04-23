Стало известно, как изменились зарплаты госслужащих

“Во исполнение Закона ”О государственной службе“ в 2017 году ликвидировано надбавки за знание и использование в работе иностранного языка, доплату за ученую степень кандидата или доктора наук, надбавку за почетное звание ”заслуженный“, - говорится в отчете.

Также отмечается, что в период до 2020 года должностные оклады должны полностью заместить стимулирующие выплаты и создать равные условия оплаты в рамках одной группы государственных служащих.

Кроме того, в отчете обратили внимание на то, что согласно данным независимого исследования Центра экономической стратегии “Реформа оплаты труда государственных служащих” опубликованного в мае 2017 года, Украина имеет конкурентный уровень заработных плат госслужащих на местном уровне. На центральном же уровне, особенно на руководящих должностях, размер заработной платы на госслужбе значительно ниже, чем в частном секторе.

“Для того чтобы государство стало конкурентным работодателем и смогло привлекать лучших специалистов, разрабатывается новая комплексная система оплаты труда на 2019 год. Задачей новой системы станет приведение оплаты труда госслужащих в соответствие с нормами Закона Украины “О государственной службе”, — отметили авторы отчета.

Напомним, в этом году на внедрение реформы государственного управления из государственного бюджета предусмотрено 1,5 млрд грн.