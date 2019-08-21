Стало відомо, хто замінив Романа Безсмертного у ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У політичний підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі представника України Романа Безсмертного замінив Валерій Гребенюк, повідомив посередник від ОБСЄ Мартін Сайдік, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Політична група сьогодні продовжувала обговорювати так звану “формулу Штайнмаєра”, можливу амністію та проведення місцевих і виборів в ОРДЛО, але без результатів.
“Валерій Гребенюк був послом України в Південно-Африканській Республіці і за сумісництвом у Намібії, Замбії та Зімбабве. У 2014 році призначений дипломатичним радником Служби безпеки України”, — зазначили у ЗМІ.
Як повідомляв УНН, нещодавно Роман Безсмертний прокоментував ідею Зеленського щодо зустрічі “Нормандської четвірки”.