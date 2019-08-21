США відмовили у в’їзді дівчині Бориса Джонсона
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Дівчині прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона Керрі Саймондс було відмовлено у в'їзді до Сполучених Штатів Америки, інформує УНН із посиланням на Mirror.
Так, Саймондс мала поїхати до США у відрядження найближчими днями. Вона працює консультантом екологічної групи Oceana, яка базується у США і займається питаннями захисту світових океанів.
Однак заявка Саймондс на дозвіл на відвідування була відхилена через її історію подорожей.
Справа в тому, що жінка нещодавно відвідала Сомаліленд – країну, яка не має дипломатичних відносин зі Штатами.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав листа голові Європейської ради Дональду Туску, в якому вказав на необхідність змінити умови виходу країни з Євросоюзу (Brexit).