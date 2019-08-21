США отказали во въезде девушке Бориса Джонсона

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 53772 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 72812 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124107 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134479 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124385 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127116 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129459 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153056 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151048 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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США отказали во въезде девушке Бориса Джонсона

США отказали во въезде девушке Бориса Джонсона

Киев  •  УНН

 • 12042 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Девушке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Керри Саймондс было отказано во въезде в Соединенные Штаты Америки, информирует УНН со ссылкой на Mirror.

Так, Саймондс должна была поехать в США в командировку в ближайшие дни. Она работает консультантом экологической группы Oceana, которая базируется в США и занимается вопросами защиты мировых океанов.

Однако заявка Саймондс на разрешение на посещение была отклонена из-за ее истории путешествий.

Дело в том, что женщина недавно посетила Сомалиленд - страну, которая не имеет дипломатических отношений со Штатами.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональда Туска, в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза (Brexit).

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