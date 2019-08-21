США отказали во въезде девушке Бориса Джонсона
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Девушке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Керри Саймондс было отказано во въезде в Соединенные Штаты Америки, информирует УНН со ссылкой на Mirror.
Так, Саймондс должна была поехать в США в командировку в ближайшие дни. Она работает консультантом экологической группы Oceana, которая базируется в США и занимается вопросами защиты мировых океанов.
Однако заявка Саймондс на разрешение на посещение была отклонена из-за ее истории путешествий.
Дело в том, что женщина недавно посетила Сомалиленд - страну, которая не имеет дипломатических отношений со Штатами.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональда Туска, в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза (Brexit).