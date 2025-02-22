США та Польща обговорили збільшення оборонних витрат НАТО

Державний секретар США Марко Рубіо провів переговори з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у Вашингтоні. Серед головних тем зустрічі були питання військових витрат країн НАТО та забезпечення рівноправного доступу до ринків. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Окрему увагу приділили війні в Україні. Американська сторона наголосила на необхідності збільшення інвестицій у сферу оборони серед членів Альянсу.

Ми також обговорили російсько-українську війну та необхідність для всіх членів НАТО збільшити свої інвестиції в оборону без зволікань – написав Рубіо у Х.

Польща, яка є одним із лідерів за рівнем оборонних витрат, підтвердила свою готовність підтримувати зусилля НАТО в цьому напрямку.

Також відзначено активність адміністрації президента США Дональда Трампа у пошуках шляхів врегулювання конфлікту. Минулого тижня Трамп провів телефонні розмови з лідерами терористичної держави та України, а його радники зустрічалися з російськими представниками в Саудівській Аравії. Українська сторона в цих переговорах участі не брала.

Трамп неодноразово наполягав на збільшенні витрат на оборону серед союзників США. Попри зростання військових бюджетів після 2014 року, частина європейських країн все ще не досягає встановленого рівня. Польща ж, згідно з оцінками НАТО, витратить у 2024 році 4,1% свого ВВП на оборону, що є найвищим показником серед країн Альянсу.

Рубіо: Зустріч Трампа з путіним можлива лише у випадку досягнення прогресу щодо завершенні війни