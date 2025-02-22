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05:23 • 24628 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124882 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184040 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148372 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139652 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117757 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108254 перегляди

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15 березня, 10:46 • 103022 перегляди

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США та Польща обговорили збільшення оборонних витрат НАТО

США та Польща обговорили збільшення оборонних витрат НАТО

Київ • УНН

 • 32437 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо провів переговори з главою МЗС Польщі щодо військових витрат НАТО та доступу до ринків. Сторони обговорили війну в Україні та необхідність збільшення оборонних інвестицій членами Альянсу.

Державний секретар США Марко Рубіо провів переговори з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у Вашингтоні. Серед головних тем зустрічі були питання військових витрат країн НАТО та забезпечення рівноправного доступу до ринків. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Окрему увагу приділили війні в Україні. Американська сторона наголосила на необхідності збільшення інвестицій у сферу оборони серед членів Альянсу.

Ми також обговорили російсько-українську війну та необхідність для всіх членів НАТО збільшити свої інвестиції в оборону без зволікань

 – написав Рубіо у Х.

Польща, яка є одним із лідерів за рівнем оборонних витрат, підтвердила свою готовність підтримувати зусилля НАТО в цьому напрямку.

Також відзначено активність адміністрації президента США Дональда Трампа у пошуках шляхів врегулювання конфлікту. Минулого тижня Трамп провів телефонні розмови з лідерами терористичної держави та України, а його радники зустрічалися з російськими представниками в Саудівській Аравії. Українська сторона в цих переговорах участі не брала. 

Трамп неодноразово наполягав на збільшенні витрат на оборону серед союзників США. Попри зростання військових бюджетів після 2014 року, частина європейських країн все ще не досягає встановленого рівня. Польща ж, згідно з оцінками НАТО, витратить у 2024 році 4,1% свого ВВП на оборону, що є найвищим показником серед країн Альянсу.

Рубіо: Зустріч Трампа з путіним можлива лише у випадку досягнення прогресу щодо завершенні війни21.02.25, 08:05 • 30160 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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