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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США и Польша обсудили увеличение оборонных расходов НАТО

США и Польша обсудили увеличение оборонных расходов НАТО

Киев  •  УНН

 • 3210 просмотра

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Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с главой МИД Польши относительно военных расходов НАТО и доступа к рынкам. Стороны обсудили войну в Украине и необходимость увеличения оборонных инвестиций членами Альянса.

Государственный секретарь США Марко Рубио провел переговоры с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в Вашингтоне. Среди главных тем встречи были вопросы военных расходов стран НАТО и обеспечения равноправного доступа к рынкам. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Отдельное внимание уделили войне в Украине. Американская сторона подчеркнула необходимость увеличения инвестиций в сферу обороны среди членов Альянса.

Мы также обсудили российско-украинскую войну и необходимость для всех членов НАТО увеличить свои инвестиции в оборону без промедлений

 - написал Рубио в Х.

Польша, которая является одним из лидеров по уровню оборонных расходов, подтвердила свою готовность поддерживать усилия НАТО в этом направлении.

Также отмечена активность администрации президента США Дональда Трампа в поисках путей урегулирования конфликта. На прошлой неделе Трамп провел телефонные разговоры с лидерами террористического государства и Украины, а его советники встречались с российскими представителями в Саудовской Аравии. Украинская сторона в этих переговорах участия не принимала. 

Трамп неоднократно настаивал на увеличении расходов на оборону среди союзников США. Несмотря на рост военных бюджетов после 2014 года, часть европейских стран все еще не достигает установленного уровня. Польша же, согласно оценкам НАТО, потратит в 2024 году 4,1% своего ВВП на оборону, что является самым высоким показателем среди стран Альянса.

Рубио: Встреча Трампа с путиным возможна только в случае достижения прогресса по завершению войны21.02.25, 08:05 • 27310 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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