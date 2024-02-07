США продовжують постачання озброєння до України - Пентагон

США продовжують постачання Україні військового обладнання, яке закуповується на ринку в рамках програми USAI. Про це повідомила заступник офіційного представника Пентагону Сабріна Сінгх, пише УНН.

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За її словами, програма передбачає закупівлю нового озброєння на ринку, на відміну від ініціативи PDA, у рамках якої Київ отримує військове майно зі складів Пентагону.

Є деякі контракти в рамках USAI, які продовжують виконуватися довгострокові контракти. Повного списку перед очима я не маю, але деякі контракти розраховані на роки. Так що так, деякі постачання в Україну продовжаться,

За її словами, якщо США припинить підтримку України, то США має чітко усвідомлювати наслідки.

путін не збирається зупинятися у своєму прагненні до влади та контролю за межами кордонів України в напрямку НАТО. Якщо путін атакує союзника по НАТО, ми опинимося в прямому конфлікті, оскільки ми зобов’язані захищати кожен сантиметр НАТО,