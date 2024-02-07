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США продовжують постачання озброєння до України - Пентагон

США продовжують постачання озброєння до України - Пентагон

Київ • УНН

 • 34405 перегляди

США продовжують постачати Україні військову техніку, придбану за програмою USAI, і робитимуть це роками за довгостроковими контрактами, заявляють у Пентагоні.

США продовжують постачання Україні військового обладнання, яке закуповується на ринку в рамках програми USAI. Про це повідомила заступник офіційного представника Пентагону Сабріна Сінгх, пише УНН.

Деталі

За її словами, програма передбачає закупівлю нового озброєння на ринку, на відміну від ініціативи PDA, у рамках якої Київ отримує військове майно зі складів Пентагону.

Є деякі контракти в рамках USAI, які продовжують виконуватися довгострокові контракти. Повного списку перед очима я не маю, але деякі контракти розраховані на роки. Так що так, деякі постачання в Україну продовжаться,

- сказала вона.

За її словами, якщо США припинить підтримку України, то США має чітко усвідомлювати наслідки.

путін не збирається зупинятися у своєму прагненні до влади та контролю за межами кордонів України в напрямку НАТО. Якщо путін атакує союзника по НАТО, ми опинимося в прямому конфлікті, оскільки ми зобов’язані захищати кожен сантиметр НАТО,

додала Сабріна Сінгх.

Нагадаємо

Палата представників США у вівторок відхилила запропонований республіканцями законопроект, який передбачає для Ізраїлю 17,6 мільярда доларів, на тлі того, як демократи заявили, що натомість хочуть проголосувати за ширший пакет, яка також надасть допомогу Україні, міжнародне гуманітарне фінансування та додаткові гроші на безпеку кордонів.

США віддані зміцненню оборонно-промислової бази України - голова Пентагону23.01.24, 16:37 • 27105 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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