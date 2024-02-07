США продолжают поставки вооружения в Украину - Пентагон

США продолжают поставки Украине военного оборудования, которое закупается на рынке в рамках программы USAI. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, пишет УНН.

Детали

По ее словам, программа предусматривает закупку нового вооружения на рынке, в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона.

Есть некоторые контракты в рамках USAI, которые продолжают выполняться долгосрочные контракты. Полного списка перед глазами я не имею, но некоторые контракты рассчитаны на годы. Так что да, некоторые поставки в Украину продолжатся, - сказала она.

По ее словам, если США прекратит поддержку Украины, то США должны четко осознавать последствия.

путин не собирается останавливаться в своем стремлении к власти и контролю за пределами границ Украины в направлении НАТО. Если путин атакует союзника по НАТО, мы окажемся в прямом конфликте, поскольку мы обязаны защищать каждый сантиметр НАТО, добавила Сабрина Сингх.

Напомним

Палата представителей США во вторник отклонила предложенный республиканцами законопроект, который предусматривает для Израиля 17,6 миллиарда долларов, на фоне того, как демократы заявили, что вместо этого хотят проголосовать за более широкий пакет, который также предоставит помощь Украине, международное гуманитарное финансирование и дополнительные деньги на безопасность границ.

США привержены укреплению оборонно-промышленной базы Украины - глава Пентагона