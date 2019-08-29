США має право: в МЗС РФ порівняли бажання Трампа купити Гренландію з анексією Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сполучені Штати Америки мають право запропонувати Королівству Данії продати острів Гренландію. Таку думку виказала в середу на брифінгу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, відповідаючи на відповідне питання, передає УНН.
"Дві держави є суверенними, вони можуть один одному робити різні пропозиції, на них реагувати, відмовлятися, приймати відповідні рішення. Це їх право", - сказала Захарова.
При цьому вона висловила подив у зв'язку з заявою членів королівської родини Данії про те, що вирішувати долю Гренландії повинні самі жителі цього острова.
"У мене одне тільки питання: чому те ж саме ми не чули приблизно п'ять років тому (стосовно окупованого Росією Криму - ред)?" - задалася питанням дипломат РФ.
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Раніше президент США вирішив скасувати свій візит до Данії, який планувався у вересні. Трамп пояснив своє рішення тим, що влада Данії не зацікавлена обговорювати продаж США найбільшого острова - Гренландії.