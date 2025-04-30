США готові підписати угоду з Україною щодо мінералів, але Київ намагається переглянути умови - CNN

Сполучені Штати готові підписати угоду про постачання корисних копалин з Україною вже в середу, повідомляє джерело, знайоме з ходом обговорень, але це залежить від того, чи будуть українці дотримуватися меморандуму про наміри, підписаного минулого тижня, передає УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Українці намагаються переглянути умови по низці пунктів, сказало джерело, але остаточні технічні документи вже були узгоджені між США і Україною на вихідних, які, за словами джерела, включали заходи щодо забезпечення прозорості та підзвітності.

Ця версія подій не відповідає коментарям, зробленим прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем раніше в середу. Він сказав, що "останні деталі" все ще доопрацьовуються.

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Як зазначає видання, меморандум про наміри, підписаний США і Україною, з яким ознайомився CNN, не містить прямої згадки заходів щодо забезпечення прозорості та підзвітності.

Додамо

За словами джерела, каменями спотикання є управління спільним інвестиційним фондом між США і Україною та забезпечення повної відстежуваності всіх коштів. Джерело додало, що американські та українські команди були на ногах до 1:30 ранку в середу після того, як засиділися допізна у вихідні, щоб завершити документи.

Юлії Свириденко, міністру економіки України, було сказано не їхати в США, поки угоди не будуть остаточно узгоджені, сказало джерело. Як раніше в середу повідомив CNN, Шмигаль сказав українському телебаченню, що Свириденко прямує до Вашингтона.

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Адміністрація Трампа в середу підкреслила свою готовність швидко укласти угоду.

"Президент Трамп сказав, що час зробити це зараз, і ми рухаємося до цієї мети з усією обдуманою швидкістю. Сполучені Штати віддані якнайшвидшому укладенню цієї життєво важливої угоди та забезпеченню міцного миру в Україні", — сказав CNN представник Міністерства фінансів США.

Нагадаємо

Як повідомило FT, США і Україна зіткнулися з перешкодами в останню хвилину в середу, коли вони були на межі підписання рамкової угоди про мінерали.