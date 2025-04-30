США готовы подписать соглашение с Украиной по минералам, но Киев пытается пересмотреть условия - CNN

Соединенные Штаты готовы подписать соглашение о поставках полезных ископаемых с Украиной уже в среду, сообщает источник, знакомый с ходом обсуждений, но это зависит от того, будут ли украинцы соблюдать меморандум о намерениях, подписанный на прошлой неделе, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Украинцы пытаются пересмотреть условия по ряду пунктов, сказал источник, но окончательные технические документы уже были согласованы между США и Украиной на выходных, которые, по словам источника, включали меры по обеспечению прозрачности и подотчетности.

Эта версия событий не соответствует комментариям, сделанным премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем ранее в среду. Он сказал, что "последние детали" все еще дорабатываются.

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Как отмечает издание, меморандум о намерениях, подписанный США и Украиной, с которым ознакомился CNN, не содержит прямого упоминания мер по обеспечению прозрачности и подотчетности.

Добавим

По словам источника, камнями преткновения являются управление совместным инвестиционным фондом между США и Украиной и обеспечение полной отслеживаемости всех средств. Источник добавил, что американские и украинские команды были на ногах до 1:30 утра в среду после того, как засиделись допоздна в выходные, чтобы завершить документы.

Юлии Свириденко, министру экономики Украины, было сказано не ехать в США, пока соглашения не будут окончательно согласованы, сказал источник. Как ранее в среду сообщил CNN, Шмыгаль сказал украинскому телевидению, что Свириденко направляется в Вашингтон.

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Администрация Трампа в среду подчеркнула свою готовность быстро заключить сделку.

"Президент Трамп сказал, что время сделать это сейчас, и мы движемся к этой цели со всей обдуманной скоростью. Соединенные Штаты привержены скорейшему заключению этого жизненно важного соглашения и обеспечению прочного мира на Украине", — сказал CNN представитель Министерства финансов США.

Напомним

Как сообщило FT, США и Украина столкнулись с препятствиями в последнюю минуту в среду, когда они были на грани подписания рамочного соглашения о минералах.