США допоможуть Україні створити систему захисту критичної інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. США та ОБСЄ підтримують ініціативи України зі створення державної системи захисту критичної інфраструктури. Відповідні позиції сторони озвучили на Міжнародному круглому столі ОБСЄ “Захист критичної інфраструктури та розширення хімічної безпеки та захищеності на Сході України”, передає УНН з посиланням на МЕРТ.
“Україна обрала правильний курс, який повністю узгоджується із тими механізмами захисту стратегічно важливих об’єктів, які вже запроваджені у США та багатьох європейських країнах. Ми готові до плідної співпраці, яка допоможе Україні побудувати надійну державну систему захисту критичної інфраструктури як органічну частину оновленого сектору оборони та безпеки”, — процитували у МЕРТ заступника помічника секретаря Департаменту внутрішньої безпеки США Девіда Вулфа.
У міністерстві додали, що міжнародні партнери відзначили значний прогрес України щодо вироблення моделі державної системи захисту критичної інфраструктури, наближеної до моделі прогресивних країн, та підтримали ініціативу МЕРТ та СБУ щодо розроблення законопроекту “Про критичну інфраструктуру та її захист”.
Під час обговорення сторони наголосили на важливості скоординованих спільних дій та зміцненні стратегічного партнерства України з ОБСЄ та США у цій сфері.
Нагадаємо, Мінекономрозвитку та СБУ створять Національний перелік об’єктів критичної інфраструктури.