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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США помогут Украине создать систему защиты критической инфраструктуры

Киев • УНН

 • 12573 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. США и ОБСЕ поддерживают инициативы Украины по созданию государственной системы защиты критической инфраструктуры. Соответствующие позиции стороны озвучили на Международном круглом столе ОБСЕ “Защита критической инфраструктуры и расширения химической безопасности и защищенности на Востоке Украины”, передает УНН со ссылкой на МЭРТ.

США помогут Украине создать систему защиты критической инфраструктуры

“Украина выбрала правильный курс, который полностью согласуется с теми механизмами защиты стратегически важных объектов, которые уже введены в США и многих европейских странах. Мы готовы к плодотворному сотрудничеству, которое поможет Украине построить надежную государственную систему защиты критической инфраструктуры как органическую часть обновленного сектора обороны и безопасности”, — процитировали в МЭРТ заместителя помощника секретаря Департамента внутренней безопасности США Дэвида Вулфа.

В министерстве добавили, что международные партнеры отметили значительный прогресс Украины по выработке модели государственной системы защиты критической инфраструктуры, приближенной к модели прогрессивных стран, и поддержали инициативу МЭРТ и СБУ по разработке законопроекта “О критической инфраструктуре и ее защите”.

Во время обсуждения стороны отметили важность скоординированных совместных действий и укреплении стратегического партнерства Украины с ОБСЕ и США в этой сфере.

Напомним, Минэкономразвития и СБУ создадут Национальный перечень объектов критической инфраструктуры.

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