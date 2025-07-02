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Справи Майдану: судитимуть організаторів затримань мітингувальників у Києві, Черкасах і Сумах

Київ • УНН

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Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти колишніх топпосадовців МВС: Захарченка, його заступника, та керівників правоохоронних органів Києва, Черкас і Сум. Їх звинувачують в організації насильства та незаконних затримань 117 учасників протестів у 2013-2014 роках.

Справи Майдану: судитимуть організаторів затримань мітингувальників у Києві, Черкасах і Сумах

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт проти колишніх Міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, його заступника, виконувача обов’язків начальника столичної міліції та начальника міліції громадської безпеки столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Головного прокурора у  Telegram.

Деталі

Як з'ясувало слідство, вказані топпосадовці силових структур організували застосування насильства та незаконних затримань учасників акцій протесту в Києві, Черкасах та Сумах.

Колишні міністр та його заступник з листопада 2013 по лютий 2014 років з метою перешкоджання протестам розробили злочинний план. До його реалізації вони залучили колишніх керівників столичної та Черкаського і Сумського обласних підрозділів міліції, які організували вчинення підлеглими співробітниками протиправних дій стосовно учасників акцій протесту.

Вони незаконно затримали 117 громадян, застосовували до них насильство, заподіяли потерпілим тілесні ушкодження. Затриманих доставляли до районних управлінь міліції, де слідчі на підставі сфальсифікованих документів притягували невинних до кримінальної відповідальності.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 КК України.

За організацію цих злочинів в м. Черкасах і Сумах обвинувальні акти стосовно екскерівників міліції цих областей вже знаходяться на розгляді у судах.

Колишнього керівника столичної міліції судитимуть за колабораційну діяльність – добровільне зайняття у 2023 році посади в незаконно утворених на тимчасово окупованих територіях України "органах безпеки" рф.

Оскільки обвинувачені тривалий час переховуються від правоохоронних органів на території держави-агресора, щодо них проведено спеціальне досудове розслідування (in absentia).

Нагадаємо

Суд присяжних за участю двох професійних суддів Шевченківського райсуду Києва у справі так званих "тітушок" на Майдані визнав Сергія Костенка, Олега Гебана, Геннадія Погребного винними їх у незаконному перешкоджанні акціям протесту. Водночас їх виправдали в умисних вбивствах та заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Офіс Генерального прокурора не згодний з цим рішенням й буде подавати апеляційну скаргу.

Справи Майдану: триває робота із підтвердження впливу спецслужб рф на представників української влади 20.02.25, 15:37 • 30435 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Черкаси
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Київ
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