Дела Майдана: будут судить организаторов задержаний митингующих в Киеве, Черкассах и Сумах
Киев • УНН
Прокуратура направила в суд обвинительный акт против бывших топ-чиновников МВД: Захарченко, его заместителя, и руководителей правоохранительных органов Киева, Черкасс и Сум. Их обвиняют в организации насилия и незаконных задержаний 117 участников протестов в 2013-2014 годах.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт против бывших Министра внутренних дел Виталия Захарченко, его заместителя, исполняющего обязанности начальника столичной милиции и начальника милиции общественной безопасности столицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора в Telegram.
Детали
Как выяснило следствие, указанные топ-чиновники силовых структур организовали применение насилия и незаконных задержаний участников акций протеста в Киеве, Черкассах и Сумах.
Бывшие министр и его заместитель с ноября 2013 по февраль 2014 годов с целью препятствования протестам разработали преступный план. К его реализации они привлекли бывших руководителей столичной и Черкасского и Сумского областных подразделений милиции, которые организовали совершение подчиненными сотрудниками противоправных действий в отношении участников акций протеста.
Они незаконно задержали 117 граждан, применяли к ним насилие, причинили потерпевшим телесные повреждения. Задержанных доставляли в районные управления милиции, где следователи на основании сфальсифицированных документов привлекали невинных к уголовной ответственности.
Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 УК Украины.
За организацию этих преступлений в г. Черкассах и Сумах обвинительные акты в отношении экс-руководителей милиции этих областей уже находятся на рассмотрении в судах.
Бывшего руководителя столичной милиции будут судить за коллаборационную деятельность – добровольное занятие в 2023 году должности в незаконно образованных на временно оккупированных территориях Украины "органах безопасности" РФ.
Поскольку обвиняемые длительное время скрываются от правоохранительных органов на территории государства-агрессора, в отношении них проведено специальное досудебное расследование (in absentia).
Напомним
Суд присяжных с участием двух профессиональных судей Шевченковского райсуда Киева по делу так называемых "титушек" на Майдане признал Сергея Костенко, Олега Гебана, Геннадия Погребного виновными в незаконном препятствовании акциям протеста. В то же время их оправдали в умышленных убийствах и причинении телесных повреждений средней тяжести. Офис Генерального прокурора не согласен с этим решением и будет подавать апелляционную жалобу.
Дела Майдана: продолжается работа по подтверждению влияния спецслужб рф на представителей украинской власти20.02.25, 15:37 • 30435 просмотров