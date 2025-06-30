Справа "тітушок" на Майдані: суд оголосив вирок трьом обвинуваченим, прокуратура подаватиме апеляцію

Суд присяжних за участю двох професійних суддів Шевченківського райсуду Києва у справі так званих "тітушок" на Майдані визнав Сергія Костенка, Олега Гебана, Геннадія Погребного винними їх у незаконному перешкоджанні акціям протесту. Водночас їх виправдали в умисних вбивствах та заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Офіс Генерального прокурора не згодний з цим рішенням й буде подавати апеляційну скаргу. Про це журналісту УНН повідомили джерела в Офісі Генпрокурора.

Деталі

"Суд визнав винними їх у незаконному перешкоджанні акціям протесту (ст. 340 КК України), водночас виправдав в умисних вбивствах (ст. 115 ККУ) та заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ст. 122 ККУ)", - повідомило джерело в Офісі Генпрокурора.

Співрозмовник зауважив, що не зрозуміло, яким саме чином суд виправдав їх, адже якщо визнав незаконні протидії акціям протесту, значить підтвердив ту обставину, що вони вели не вибіркову стрільбу по протестувальниках в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року. Будь-яка інша протидія, крім цієї, їм не інкримінувалась.

"Тож, логічне питання - якщо визнав доведеним вину у такій протидії, як міг виправдати у насильницьких злочинах, у яких ця протидія і реалізувалася. Ми в будь-якому випадку подамо апеляцію, тому що впевнені у своїх доказах", - заявило джерело в Офісі Генпрокурора.

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Доповнення

За даними слідства, усі троє обвинувачені були залучені до нападу на активістів Майдану Арменом Саркісяном та Володимиром Кошелевим. На перехресті вулиць Володимирської та Великої Житомирської, за даними слідства, співпрацювали з "тітушками" Юрія Крисіна.

Сергію Костенку, Олегу Гебану, Геннадію Погребному інкримінують перешкоджання мирним зібранням та завершений замах на умисне вбивство.

Крисіна було засуджено до 4 років ув’язнення з дворічним випробувальним терміном за участь у вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія узимку 2014 року. Обвинувачення внесло апеляційну скаргу на вирок. Згодом у 2021 році Дарницький районний суд Києва засудив організатора групи "тітушок" Юрія Крисіна до восьми років позбавлення волі.