У Франції затриманий організатор “тітушок” Саркісян
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Франції затриманий один з головних організаторів так званих “тітушок” Армен Саркісян. Про це в мережі Facebook повідомив народний депутат України Антон Геращенко, передає УНН.
“У Франції затриманий один з головних організаторів тітушні Армен Саркісян. Його роль в структурі організованої злочинної групи бандитів і перевертнів в погонах, які об’єдналися для проти Майдану добре видно на цій схемі. Тепер справа за Генеральною прокуратурою. Прокурори повинні передати до Франції пакет документів необхідний для видачі Армена Саркісяна Україні”, — йдеться в повідомлені політика.
Як повідомляв УНН, Дарницький районний суд Києва зобов’язав поліцію надати держохорону Юрію Крисіну, якого обвинувачують у переслідуванні і катуванні активістів Майдану.