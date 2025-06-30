Дело "титушек" на Майдане: суд огласил приговор троим обвиняемым, прокуратура будет подавать апелляцию

Суд присяжных с участием двух профессиональных судей Шевченковского районного суда Киева по делу так называемых "титушек" на Майдане признал Сергея Костенко, Олега Гебана, Геннадия Погребного виновными в незаконном препятствовании акциям протеста. В то же время их оправдали в умышленных убийствах и причинении телесных повреждений средней тяжести. Офис Генерального прокурора не согласен с этим решением и будет подавать апелляционную жалобу. Об этом журналисту УНН сообщили источники в Офисе Генпрокурора.

Детали

"Суд признал их виновными в незаконном препятствовании акциям протеста (ст. 340 УК Украины), в то же время оправдал в умышленных убийствах (ст. 115 УК) и причинении телесных повреждений средней тяжести (ст. 122 УК)", - сообщил источник в Офисе Генпрокурора.

Собеседник отметил, что не понятно, каким именно образом суд оправдал их, ведь если признал незаконные противодействия акциям протеста, значит подтвердил то обстоятельство, что они вели невыборочную стрельбу по протестующим в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года. Любое другое противодействие, кроме этого, им не инкриминировалось.

"Значит, логичный вопрос - если признал доказанной вину в таком противодействии, как мог оправдать в насильственных преступлениях, в которых это противодействие и реализовалось. Мы в любом случае подадим апелляцию, потому что уверены в своих доказательствах", - заявил источник в Офисе Генпрокурора.

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Дополнение

По данным следствия, все трое обвиняемых были привлечены к нападению на активистов Майдана Арменом Саркисяном и Владимиром Кошелевым. На перекрестке улиц Владимирской и Большой Житомирской, по данным следствия, сотрудничали с "титушками" Юрия Крысина.

Сергею Костенко, Олегу Гебану, Геннадию Погребному инкриминируют препятствование мирным собраниям и завершенное покушение на умышленное убийство.

Крысин был приговорен к 4 годам заключения с двухлетним испытательным сроком за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия зимой 2014 года. Обвинение внесло апелляционную жалобу на приговор. Впоследствии в 2021 году Дарницкий районный суд Киева приговорил организатора группы "титушек" Юрия Крысина к восьми годам лишения свободы.