"Справедливий і тривалий мир для України зараз є нашою головною метою" - Свириденко після зустрічі Зеленського і Трампа
Київ • УНН
Після суперечки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті віцепрем'єр Свириденко подякувала США за підтримку. Вона наголосила на важливості справедливого миру для України.
Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко після суперечки Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Білому домі, подякувала США за підтримку, наголосивши на важливості справедливого і тривалого миру для України, пише УНН.
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"Ми дуже вдячні Америці за підтримку. Справедливий і тривалий мир для України зараз є нашою головною метою", - написала Юлія Свириденко у X.
Контекст
Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.
Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.
Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.
Телеканал CNN з посиланням на джерело повідомив, що угода про рідкоземельні мінерали між США та Україною не була підписана в п’ятницю після зустрічі між Трампом і Зеленським.
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Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народові. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".