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"Справедливый и длительный мир для Украины сейчас является нашей главной целью" - Свириденко после встречи Зеленского и Трампа

Киев • УНН

 • 25538 просмотра

После спора между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете вице-премьер Свириденко поблагодарила США за поддержку. Она подчеркнула важность справедливого мира для Украины.

"Справедливый и длительный мир для Украины сейчас является нашей главной целью" - Свириденко после встречи Зеленского и Трампа

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко после спора Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, поблагодарила США за поддержку, подчеркнув важность справедливого и длительного мира для Украины, пишет УНН.

Детали

"Мы очень благодарны Америке за поддержку. Справедливый и длительный мир для Украины сейчас является нашей главной целью", - написала Юлия Свириденко в X.

Контекст

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.

Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру. 

Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом.

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что соглашение о редкоземельных минералах между США и Украиной не было подписано в пятницу после встречи между Трампом и Зеленским.

Кабмин уполномочил Свириденко или Сибигу подписать ресурсное соглашение с США27.02.25, 12:43 • 23881 просмотр

Впоследствии Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский отметил, что Украине нужен справедливый и длительный мир, "и мы работаем именно для этого".

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