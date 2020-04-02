Справа Роттердам+: ще чотирьом фігурантам продовжили процесуальні обов'язки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив процесуальні обов'язки, визначені після внесення застави, чотирьом підозрюваним у справі "Роттердам+" до 2 червня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив процесуальні обов’язки, визначені після внесення застави, чотирьом підозрюваним у справі „Роттердам+“, а саме — колишньому члену Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, колишньому начальнику відділу НКРЕКП та двом топменеджерам ДТЕК”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що дію обов’язків продовжено до 2 червня 2020 року.
Нагадаємо, 4 підозрюваним було обрано запобіжні заходи у вигляді застав розміром від 1,9 млн гривень до 10 млн гривень з покладеними процесуальними обов’язками.
Як повідомлялося, у четвер, 8 серпня, за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру 6 особам, серед яких колишні голова та член НКРЕКП, зловживання яких завдали понад 18 млрд 868 млн гривень збитків.