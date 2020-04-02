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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 79932 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 95102 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Дело Роттердам+: еще четырем фигурантам продолжили процессуальные обязанности

Дело Роттердам+: еще четырем фигурантам продолжили процессуальные обязанности

Киев  •  УНН

 • 9461 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил процессуальные обязанности, определенные после внесения залога, четырем подозреваемым по делу "Роттердам +" до 2 июня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и продолжил процессуальные обязанности, определенные после внесения залога, четырем подозреваемым по делу "Роттердам+", а именно - бывшему члену Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, бывшему начальнику отдела НКРЭКУ и двум топменеджерам ДТЭК", - говорится в сообщении.

Сообщается, что действие обязанностей продлено до 2 июня 2020 года.

Напомним, 4 подозреваемым были избраны меры пресечения в виде залогов размером от 1,9 млн гривен до 10 млн гривен с возложенными процессуальными обязанностями.

Как сообщалось, в четверг, 8 августа, под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие председатель и член НКРЭКУ, злоупотребление которых нанесли более 18 млрд 868 млн гривен убытков.

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