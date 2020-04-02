Дело Роттердам+: еще четырем фигурантам продолжили процессуальные обязанности
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил процессуальные обязанности, определенные после внесения залога, четырем подозреваемым по делу "Роттердам +" до 2 июня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и продолжил процессуальные обязанности, определенные после внесения залога, четырем подозреваемым по делу "Роттердам+", а именно - бывшему члену Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, бывшему начальнику отдела НКРЭКУ и двум топменеджерам ДТЭК", - говорится в сообщении.
Сообщается, что действие обязанностей продлено до 2 июня 2020 года.
Напомним, 4 подозреваемым были избраны меры пресечения в виде залогов размером от 1,9 млн гривен до 10 млн гривен с возложенными процессуальными обязанностями.
Как сообщалось, в четверг, 8 августа, под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие председатель и член НКРЭКУ, злоупотребление которых нанесли более 18 млрд 868 млн гривен убытков.