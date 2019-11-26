Сьогодні Сенцов отримає премію імені Сахарова в Європарламенті
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Український режисер Олег Сенцов сьогодні, 26 листопада, отримає премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова у французькому місті Страсбург в приміщенні Європарламенту. Про це повідомляє "Радіо свобода", передає УНН.
"26 листопада українському режисеру Олегу Сенцову вручать премію імені Сахарова в Європейському парламенті у французькому Страсбурзі. Церемонія нагородження відбудеться в залі засідань, де Сенцов вдень виступить із промовою", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Європарламент відклав церемонію вручення Сенцову премії Сахарова.
Раніше повідомлялося, що замість Олега Сенцова премію Європарламенту отримала його сестра - Наталія Каплан.
Як писалося раніше в УНН, у 2019 році лауреатом премії став уйгурський правозахисник Ільхам Тохті.