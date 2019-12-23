Ситуація на КПВВ у зоні ООС: у чергах нарахували 270 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Зранку в понеділок, 23 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах застрягли 270 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 25/45; "Мар’їнка" – 0/90; "Новотроїцьке" – 30/50; "Гнутове" – 20/10", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі додали, що за минулу добу інтенсивність пасажиро-транспортного потоку зменшилася. Загалом через КПВВ прослідувало 38 тисяч осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів.
22 грудня КПВВ "Новотроїцьке" не функціонував з 8.00 до 12.00 у зв’язку з проведенням ремонтних робіт електричної мережі. Після зазначеного часу контрольний пункт відновив роботу у штатному режимі.
Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують за графіком зимового періоду, пропускні операції здійснюються з 08.00 до 17.00.
Нагадаємо, за повідомленням пресцентру штабу ООС, ситауція на ділянках розведення сил та засобів в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі залишається стабільною.