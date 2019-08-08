Ситуація на КПВВ на Донбасі: у чергах застрягли 240 автомобілів

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/40; "Мар’їнка" – 0/60; "Новотроїцьке" – 30/50; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі також зауважили, що усі КПВВ на лінії розмежування, окрім контрольного пункту в’їзду-виїзду "Станиця Луганська", в якому пропуск осіб через лінію розмежування здійснюється з 6:00 до 18:00, функціонують у штатному режимі - з 6:00 по 20:00.

За минулу добу пасажиро-транспортний потік був дещо меншим порівняно з попередньою добою. Загалом через КПВВ прослідувало 39,4 тисячі осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, район проведення ООС відвідала делегація Швейцарії.