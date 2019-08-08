Ситуация на КПВВ на Донбассе: в очередях застряли 240 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Утром в четверг, 8 августа, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС находилось 240 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что все КПВВ на линии разграничения, кроме контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская", в котором пропуск лиц через линию разграничения осуществляется с 6:00 до 18:00, функционируют в штатном режиме - с 6:00 до 20:00.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был несколько меньше по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 39,4 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств.
Напомним, район проведения ООС посетила делегация Швейцарии.