Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. В Україні завтра, 14 січня, очікується погода переважно без опадів, на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині подекуди невеликий дощ з мокрим снігом. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби без опадів, лише вдень 14 січня на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині подекуди невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці в Україні місцями туман", - повідомили синоптики.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, завтра в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 6-11° морозу; вдень 1-6° тепла, 15-16 січня на заході країни до плюс 9°.
Нагадаємо, в Україні 13 січня очікується погода без опадів, температура повітря впродовж доби коливатиметься від 10 градусів морозу до 6 градусів тепла.