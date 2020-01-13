Синоптики дали прогноз погоды на завтра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113041 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117429 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115883 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131914 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106754 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108764 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108652 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131963 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130722 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 197050 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Киев  •  УНН

 • 13448 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Украине завтра, 14 января, ожидается погода преимущественно без осадков, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами небольшой дождь с мокрым снегом. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В ближайшие трое суток без осадков, лишь днем 14 января на Черниговщине, Сумской и Харьковской местами небольшой дождь с мокрым снегом. Ночью и утром в Украине местами туман", - сообщили синоптики.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, завтра в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем 1-6° тепла, 15-16 января на западе страны до плюс 9°.

Напомним, в Украине 13 января ожидается погода без осадков, температура воздуха в течение суток будет колебаться от 10 градусов мороза до 6 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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