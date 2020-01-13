Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Украине завтра, 14 января, ожидается погода преимущественно без осадков, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами небольшой дождь с мокрым снегом. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток без осадков, лишь днем 14 января на Черниговщине, Сумской и Харьковской местами небольшой дождь с мокрым снегом. Ночью и утром в Украине местами туман", - сообщили синоптики.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, завтра в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем 1-6° тепла, 15-16 января на западе страны до плюс 9°.
Напомним, в Украине 13 января ожидается погода без осадков, температура воздуха в течение суток будет колебаться от 10 градусов мороза до 6 градусов тепла.