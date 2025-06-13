Шварценеггер розкритикував республіканців і демократів за провал імміграційної реформи

Арнольд Шварценеггер заявив, що відповідальність за ескалацію ситуації навколо імміграційних протестів у Лос-Анджелесі лежить на обох політичних таборах США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Під час прем'єри другого сезону серіалу Netflix Fubar колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер прокоментував розгортання Національної гвардії у Лос-Анджелесі через імміграційні протести.

Ну, мене не стільки цікавить це, скільки те, що політики несуть відповідальність за створення імміграційної реформи, щоб нам взагалі не довелося допускати цього лайна

На думку Шварценеггера, ситуація з рейдами імміграційної служби стала можливою саме через бездіяльність політиків.

Це результат того, що демократи та республіканці не змогли об’єднатися в цій імміграційній реформі. І саме це потрібно зробити, щоб вам не довелося починати заарештовувати людей, щоб ми знали, хто перебуває в цій країні і хто тут працює, хто має тимчасовий дозвіл на роботу, хто має постійний дозвіл на роботу

Арнольд Шварценеггер назвав представників партій в уряді США "політичними хакерами".

Ми навіть не знаємо, хто тут працює... Вже десятиліттями вони уникають цієї теми, бо обом партіям вигідно цього не робити. Тож усі вони політичні хакери, партійні хакери, а не державні службовці